Groningen – De politie heeft zondagmiddag in een woning aan de Boulemaheerd in Groningen een 27-jarige man uit Rotterdam aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een schietincident in de Vosmaerstraat in Rotterdam.

Tijdens de schietpartij werd een 32-jarige man beschoten vanuit een rijdende auto. Het slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis, meldt de politie.

