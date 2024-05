Haren – Zaterdag op zondagnacht rond tien voor drie werden de vrijwilligers van Haren hun bed uitgeroepen voor een buitenbrand aan de Oosterweg. Onderweg hierin kwamen ze op de hoek van de Kromme Elleboog en Henricus Muntingalaan een brandende mini-bieb(waar je boeken kan lenen in een kast) tegen.

Na deze snel geblust te hebben ging de brandweer door naar de Oosterweg waar ook een mini-bieb in de brand bleek te staan. De kans is groot dat er sprake van brandstichting is.

Foto's