Brand in café Lewenborg snel meester, wel forse schade (update)

Groningen – In een café aan het Kajuit in winkelcentrum Lewenborg heeft zondag in het begin van de middag brand gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt. Schrijft Oogtv.nl.

De melding van de brand kwam rond 12.00 uur binnen. “Rookontwikkeling werd opgemerkt door een sprinklersysteem dat daarop in werking is getreden”, vertelt brandweerwoordvoerder Geert Walburg. “Als dit systeem in werking treedt komt er op onze meldkamer ook een melding binnen. Wij zijn daarop naar de locatie gegaan met één tankautospuit. Toen we arriveerden zijn we een verkenning gestart en al snel ontdekten we dat er daadwerkelijk brand was. Daarop is er assistentie aangevraagd van een tweede tankautospuit en een hoogwerker.”

“Brand lijkt achter de bar te zijn begonnen”

In het café werd rook en brand waargenomen. “Dit hebben we onder controle gebracht. Daarbij had het sprinklersysteem al goed werk verricht. Dit systeem bestaat uit sproeikoppen die in het plafond zitten en water gaan spuiten als er brand wordt waargenomen.” Over de oorzaak van de brand is niets bekend. “Dat is voor ons ook een interessante vraag. Onze indruk is dat het vuur achter de bar is begonnen. We hebben het Team Brandonderzoek naar de locatie laten komen om hen te laten onderzoeken wat hier nu precies gebeurd is. Dit doen we zodat we hier zelf ook lering uit kunnen trekken.”

“Salvage gaat eigenaar ondersteunen”

De brandweer doet op dit moment nog onderzoek in het pand. “Naast het café zit een cafetaria. Wij hebben deze eigenaar opgetrommeld, omdat we in deze ruimte willen controleren op de aanwezigheid van rook en co. Ook hebben we stichting Salvage ingeschakeld. Zij komen naar Lewenborg om de eigenaar van het café te ondersteunen bij het afhandelen van de schade.”

Schade

Hoe groot de schade is, is onbekend. Nieuwsfotograaf via Oogtv zegt: “Mijn inschatting is dat de schade fors is. Het sprinklersysteem heeft liters water in het café gespoten. Daarnaast zal er ook rookschade zijn. Brandweerlieden hebben in ieder geval verschillende materialen naar buiten gesleept. Het lijkt er op dat er daarbij ook wat sloopwerkzaamheden zijn verricht.”

Foto's