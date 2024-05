Brand in een drogersysteem bij N+P Subcoal Farmsum

Farmsum – In de nacht van zaterdag op zondag heeft een brand gewoed bij N+P Subcoal in Farmsum. De brand brak uit in een droger, die zich in een aparte ruimte op het bedrijfsterrein bevond. N+P Subcoal is bekend als producent van alternatieve brandstoffen en grondstoffen, zoals pellets.

De brandweer werd rond 03.15 uur gealarmeerd en was snel ter plaatse. Drie kwartier later, om ongeveer 04.00 uur, gaf de brandweer het sein ‘brand meester’.

Medewerkers van de fabriek hadden zelf al een poging ondernomen om het vuur te blussen, maar slaagden er niet in om te voorkomen dat het zich verder verspreidde. De brandweer nam de controle over en zorgde ervoor dat alle vlammen volledig werden gedoofd.

Dankzij de snelle reactie van zowel het personeel als de brandweer kon de schade beperkt blijven en werd voorkomen dat het vuur zich naar andere delen van het bedrijfsterrein uitbreidde. Er zijn geen meldingen van gewonden en de oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.

Foto's