112GroningenDag deelnemer: Verkeerswijzer is ook aanwezig op 1 juni 2024

Groningen – Op zaterdag 1 juni 2024 zullen verschillende bedrijven/instanties gerelateerd aan 112 of veiligheid zich presenteren tijdens de 112GroningenDag in de Martiniplaza. Tot 1 juni 2024 stellen we alle deelnemers aan u voor in deze rubriek!!

Er doen die dag zo`n 58 standhouders/bedrijven/instanties mee. Vandaag stellen we aan u voor: Verkeerswijzer. Video 2022.

Verkeerswijzer

Verkeerswijzer Groningen vind je op de 112 dag met een heuse verkeersstraat. Leer wat je snelheid doet met je remweg, ontdek in een VR-simulator hoe gevaarlijk afleiding in het verkeer is, test je kennis en nog veel meer.

Doortrappen

Fietsen zorgt ervoor dat senioren langer gezond, sociaal en zelfredzaam blijven. Tegelijkertijd zijn ouderen ook kwetsbaar in het verkeer. Doortrappen zorgt ervoor dat ouderen zo lang mogelijk veilig kunnen blijven fietsen, oftewel ´veiliger fietsen tot je 100ste´. Doortrappen heeft diverse activiteiten die je kunt leren kennen op de 112 dag.

Remwegsimulator

Deelnemers leren waarom het belangrijk is om je aan de snelheid te houden. Eerst zet je zelf met pilonen de geschatte remweg uit . Daarna stap je in een rijsimulator en ervaar je waardoor je remweg wordt bepaald, en hoe lang deze daadwerkelijk is. Een instructeur geeft extra uitleg. Zo leer je hoe je je eigen gedrag kunt aanpassen als dit nodig is.

VR simulatoren

In drie VR-simulatoren kun je leren wat afleiding op de fiets met je doet (3D Afleiding Bike), hoe gevaarlijk afleiding in de auto is (3D Afleiding Car) en wat er gebeurt als je onder invloed achter het stuur stapt (3D Tripping Car).

Ook staat het MONO-voorlichtingsteam paraat waar je een quiz kunt doen, hulp kunt krijgen bij het instellen van je mobiele telefoon en een polaroidfoto kunt laten maken.

Speciaal voor kinderen en jongeren zijn er ook drie fietssimulatoren om ze te laten ervaren hoe gevaarlijk afleiding op de fiets is.

Verkeerswijzer Groningen is een initiatief van de gezamenlijke overheden in de provincie Groningen. Onder deze naam organiseren zij verkeersveiligheidscampagnes en educatie-activiteiten om het aantal verkeerslachtoffers verder terug te dringen.

Informatie

We houden u op de hoogte met de nieuwste ontwikkelingen rondom de 112Groningendag. We zullen dit via onze website 112Groningen.nl doen. Hier stellen we in 2024 de vele verschillende partijen aan u voor. De 112GroningenDag gaat in 2024 voor het eerst werken met een online kaartverkoop.

We introduceren de online verkoop zodat u tijdens de dag niet in een lange rij hoeft te staan. Over het online kaartverkoop volgt later meer in een vervolg persbericht in 2024. Na 13:30 uur is het sws rustiger en bent u zo binnen.

De 112GroningenDag wordt ook in 2024 mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor A&S Vancare(www.asvancare.nl ) en Subsponsor 101BHV.nl(www.101bhv.nl )

Kom op de fiets

Kom op de fiets, lees hier

Alles op een rijtje:



Wat: 112GroningenDag

Wanneer: Zaterdag 1 juni 2024 van 10:00 tot 17:00 uur.

Waar: MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2 in Groningen

Entree aan de kassa: Tot en met 5 jaar gratis, vanaf 6 jaar € 04,50 Euro p.p. (pinnen ja graag) (contant kan natuurlijk ook)

Stadjerspas: 2,25 E per persoon.

Online tickets: 04,00 E(+1,00e servicekosten Plaza) Voordeel is: Sneller binnen, kortere rij , wel na 11:00 uur komen dan! Gemak vooraf ! Online verkoop, 24 uur per dag, Elektronische betaling, E-Tickets per mail verstuurd.

(Let op: Bij de online tickets worden wel 01,00 euro servicekosten gerekend per kaartje door de Martiniplaza voor het systeem, de keus is dus aan u zelf) geen voorverkoop maar online tickets.

Foto's

