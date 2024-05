Let op: Julianaplein komend weekend bijna geheel afgesloten; knooppunt daarna open van en naar Drachten

Groningen – Operatie Ring Zuid zit nog tot maandag in fase 3, maar toch verandert deze vrijdag al de verkeerssituatie op het Julianaplein.

Vanaf vrijdagavond (22.00 uur) kun je niet meer vanaf de A28, dus uit de richting Haren/Assen, richting de Europaweg/Hoogezand rijden. Daardoor is op het Julianaplein dit weekend alleen nog de richting van Drachten naar Assen open.

Kom je vanaf de A28, dan word je bij de aansluiting Groningen-Zuid van de weg geleid. Je komt dan uit op de Van Ketwich Verschuurlaan. Volg dan omleidingsroute 7, via de Laan Corpus den Hoorn naar de A7. Daar kun je richting Hoogkerk/Drachten of richting de westelijke ringweg. Wil je naar het oosten van de stad, dan kun je het beste een Rondje Ring doen, dus via de westelijke, noordelijke en oostelijke ringweg.

Kom je vanuit Assen of Zwolle en wil je richting het oosten van de stad, dan kun je bij Assen beter de N33 richting Veendam kiezen. Bij Zuidbroek kun je dan de A7 richting de stad nemen.

‘Fase 4’ begint maandag

Maandag 6 mei begint fase 4 van Operatie Ring Zuid. Dan komt er op het Julianaplein een nieuwe route bij. Verkeer vanaf de A28 (uit Haren/Assen) kan dan via de nieuwe tunnelboog richting Drachten. Dit is de tweede nieuwe verbinding op het Julianaplein die wordt opengesteld.

Foto's