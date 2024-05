Politie: Getuigen gezocht van mishandeling Wilgenpad

Groningen – De politie zoekt getuigen van een mishandeling langs het Wilgenpad in Selwerd, nabij het basketbalveldje.

De mishandeling vond plaats op zaterdag 6 april tussen 21:45 en 22:15 uur, door een groepje jongeren.

Wie iets gezien of gehoord heeft wat de politie kan helpen in het onderzoek, of in het bezit is van camerabeelden, wordt verzocht om contact op te nemen. Dat kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Vergeet hierbij niet het (BVH)nummer 2024095788 te vermelden. Bron

