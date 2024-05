Zoekactie naar mogelijke drenkeling in Zuidlaardermeer wordt voorlopig niet hervat

Zuidlaren – De zoekactie naar een mogelijke drenkeling in het Zuidlaardermeer wordt voorlopig niet hervat. De afgelopen week is twee keer gezocht in het gebied. Dat meldt RTV Drenthe.

Afgelopen vrijdagochtend trof een voorbijganger een stapel kleding aan bij een aanlegsteiger. Daarop werd alarm geslagen. De politie begon direct een zoekactie. Daarbij werd ook een sonarboot en politiehelikopter ingezet. Afgelopen zondag is er opnieuw gezocht op en rond het meer. Beide keren werd niemand aangetroffen. Daarnaast kan de kleding niet gelinkt worden aan een vermissing. Om die reden wordt er voorlopig niet verder gezocht.

Foto’s van de aangetroffen kleding zijn de afgelopen dagen verspreid door de politie. Het gaat om een roodkleurig T-shirt, zwarte schoenen met een wit logo, een donkere blouse, een donker vest en een horloge. Opvallend detail is dat in één van de labels van de kledingstukken de naam ‘Anton’ staat geschreven. Mensen die de kleding herkennen, of meer informatie hebben over de zaak, kunnen zich melden bij de politie op telefoonnummer 0900 88 44.

