112GroningenDag deelnemer: De Groninger Reddingsbrigade is ook aanwezig 1 juni 2024

Groningen – Op zaterdag 1 juni 2024 zullen verschillende bedrijven/instanties gerelateerd aan 112 of veiligheid zich presenteren tijdens de 112GroningenDag in de Martiniplaza. Tot 1 juni 2024 stellen we alle deelnemers aan u voor in deze rubriek!!

Er doen die dag zo`n 59 standhouders/bedrijven/instanties/hulpdiensten en dergelijke mee. Vandaag stellen we aan u voor: Groninger Reddingsbrigade . Video 2022.

Groninger Reddingsbrigade



Bij een Reddingsbrigade of als je het over Lifeguards hebt denken veel mensen bijna meteen aan strand en zee. Maar behalve aan het strand zijn er ook in de rest van het land reddingsbrigades actief. In totaal gaat het om 180 reddingsbrigades. Eén van die niet-kust brigades is de Groninger Reddingsbrigade, wij richten ons voornamelijk op educatie, toezicht en hulpverlening. Wat we vooral doen is mensen op vrij jonge leeftijd spelenderwijs kennis laten maken met alle facetten van het redden van mensen. Dat doen we om te beginnen met het Zwem-ABC, waardoor je zelf goed leert zwemmen.

Daarna volgen de opleidingen van de Reddingsbrigade en leren we allemaal mogelijkheden om jezelf of je vriendjes te redden wanneer zij in nood komen. Na een aantal jaren doe je allerlei vaardigheden op om mensen te kunnen redden.

Onze vereniging wordt vooral ingezet bij de bewaking van evenementen. Hierbij moet je denken aan roeiwedstrijden, zeilwedstrijden, de sinterklaasintocht of een mud run.

Er komt veel kijken bij het opleiden van de vrijwilligers. Om als Lifeguard te werken hebben we allemaal een EHBO-diploma. We krijgen verder een speciale reanimatiecursus voor het redden van drenkelingen en we hebben een interne opleiding van ongeveer een jaar waar je leert varen, leert omgaan met de boot en je marifoondiploma kunt behalen.

Bij de Groninger Reddingsbrigade gaat het niet om het redden van mensen die in de problemen raken op een wilde zee. Onze Lifeguards zijn meer als ‘EHBO’ers op het water’. We hebben vooral te maken met kleine ongevalletjes en dat houdt het ook wel behapbaar, je krijgt niet dagelijks de taken van de reguliere ambulancedienst op je bordje. Vanuit de Regionale voorziening Reddingsbrigades (RVR) en de Nationale Reddingsvloot (NRV) werken wij in onze eigen regio veel samen met de andere hulpdiensten. Ze staan 1 juni om de grote hal.

Informatie

We houden u op de hoogte met de nieuwste ontwikkelingen rondom de 112Groningendag. We zullen dit via onze website 112Groningen.nl doen. Hier stellen we in 2024 de vele verschillende partijen aan u voor. De 112GroningenDag gaat in 2024 voor het eerst werken met een online kaartverkoop.

De 112GroningenDag wordt ook in 2024 mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor A&S Vancare(www.asvancare.nl ) en Subsponsor 101BHV.nl(www.101bhv.nl )

Kom op de fiets

Kom op de fiets, lees hier

Alles op een rijtje:

Wat: 112GroningenDag

Wanneer: Zaterdag 1 juni 2024 van 10:00 tot 17:00 uur.

Waar: MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2 in Groningen

Entree aan de kassa: Tot en met 5 jaar gratis, vanaf 6 jaar € 04,50 Euro p.p. (pinnen ja graag) (contant kan natuurlijk ook)

Nieuw; Met de Stadjerspas: A02,25 E pp, met QR code.

Online tickets: 04,00 E(+1,00e servicekosten Plaza) Voordeel is: Sneller binnen, kortere rij , wel na 11:00 uur komen dan! Gemak vooraf ! Online verkoop, 24 uur per dag, Elektronische betaling, E-Tickets per mail verstuurd, Link

Foto's