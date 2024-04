VVD wil meer lokfietsen in Stad om diefstal tegen te gaan

Groningen – De gemeente Groningen staat landelijk gezien op de vijfde plaats als het gaat om fietsendiefstallen. Veel te hoog, vindt de raadsfractie van de VVD. De partij wil dat het gemeentebestuur de aanpak van fietsendiefstal intensiveert. Schrijft Oogtv.nl.

Uit recent onderzoek blijkt dat in Groningen vorig jaar 2.720 fietsen werden gestolen. Met name de diefstal van elektrische fietsen is een groeiend probleem. De politie moedigt burgers aan om hun e-bikes met stevige sloten te beveiligen.

“Met de hogere aanschafkosten van deze elektrische fietsen leidt diefstal tot significante financiële schade voor de eigenaren”, laat VVD-fractievoorzitter Ietje Jacobs – Setz weten. “Naast de financiële component heeft deze diefstal nog andere gevolgen, mensen zijn toch korte of lange tijd van slag omdat iemand anders hun eigendom, vaak beschermd met of meerder sloten, heeft ontvreemd. Daarnaast zijn mensen voor woon-werkverkeer vaak afhankelijk van hun fiets, dus ze hebben acuut een probleem wat moet worden opgelost.”

Lokfietsen

De VVD wil daarom dat de gemeente preventieve maatregelen neemt om het aantal fietsendiefstallen in Groningen terug te dringen, stelt Jacobs: “Andere steden hebben succes geboekt met het inzetten van lokfietsen om diefstallen tegen te gaan. De VVD is van mening dat we er alles aan moeten doen om de pakkans van dieven te vergroten.”

Met de intrede van de elektrische fiets is er veel veranderd in het tweewieler-landschap, dus lijkt een nieuwe aanpak voor de VVD een must. Om mankracht van de politie doelgericht in te zetten, pleit Jacobs daarom (naast cameratoezicht) voor meer gebruik van lokfietsen: “De waarde van met name elektrische fietsen is flink gestegen waardoor het voor criminelen tegenwoordig ook lucratiever is. Dit vraagt wat de VVD betreft om een scherpere aanpak. Agenten kunnen maar op een plek tegelijkertijd zijn en de inzet van agenten dient zorgvuldig te worden afgewogen. Daarom denkt de VVD dat het intensiveren van de inzet van lokfietsen een uitkomst kan bieden.”

