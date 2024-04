Noordbroek – Een motorrijder is vrijdagmiddag gewond geraakt, na een botsing met een auto. Het ongeval gebeurde op de Scheemderweg, bij een oprit naar de N33 meldt Rtvnoord in de 112Blog.

Volgens een woordvoerder van de politie is de motorrijder per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, maar is er geen sprake van ernstige verwondingen.

