Drugs en illegaal vuurwerk gevonden in woning Indische Buurt

Groningen – Wijkagenten hebben vrijdag drugs en illegaal vuurwerk gevonden tijdens de doorzoeking van een huis in de Indische Buurt. Dat meldt OOGTV.nl

Wijkagenten Jorrit de Jong en Jolanda Blokstra laten via Instagram weten dat de illegale waar werd gevonden na een tip via Meld Misdaad Anoniem. Agenten vonden, naast meerdere voorverpakte zakjes poeder en pillen, een aantal cobra’s in de woning.

De drugs en vuurwerk zijn meegenomen naar een politiebureau voor onderzoek. Datzelfde geldt voor de verdachte, die over de aanwezigheid van de illegale waar zal worden gehoord.

Foto's