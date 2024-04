Wedde – Op de Oerdeweg in Wedde is vrijdagavond om 22:45 uur een automobilist door onbekende oorzaak de macht over het stuur verloren.

De man kwam in de berm terecht, en botste tegen een boom, en toen tot stilstand gekomen in de berm. De bestuurder kwam er zonder kleerscheuren van af. Er hoefde wonderwel dan geen ambulance ter plaatse te komen. De politie maakte een rapportage op. Fruitema berging kwam voor afsleep van de zwaarbeschadigde auto.

Foto's