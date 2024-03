Onderzoek naar schietincident op Gedempte Kattendiep, man (22) aangehouden

Groningen – De politie doet onderzoek naar een schietincident op het Gedempte Kattendiep in Groningen. Dat incident vond plaats op dinsdag 12 maart rond 14:30 uur.

Een 23-jarige man uit Groningen raakte gewond en een 22-jarige man uit Groningen is aangehouden als verdachte.

Aanhouding

We kregen rond 14:30 een melding van een conflict tussen twee personen in de omgeving van de Kleine Peperstraat en het Gedempte Kattendiep. Daarbij zou meerdere keren zijn geschoten. Agenten zijn ter plaatse gegaan. Daar bleek dat een gemeentelijke handhaver (boa) een verdachte had aangehouden. Deze 22-jarige man is overgedragen aan de politie en hij is vervolgens meegenomen naar het politiebureau. De agenten troffen op de plek van het incident ook een 23-jarige man uit Groningen, die lichtgewond was geraakt. Hij hoefde niet overgebracht te worden naar het ziekenhuis. Van het slachtoffer is een verklaring opgenomen.

Vuurwapen

We doen onderzoek naar de toedracht van het schietincident. Er is sporenonderzoek verricht en we kijken of we camerabeelden kunnen veiligstellen. Bij het onderzoek op het Gedempte Kattendiep is een vuurwapen in veiligheid gesteld. We gaan er op dit moment vanuit dat er meerdere keren is geschoten.

Getuigen gezocht

De politie is nog steeds op zoek naar getuigen. Heeft u rond 14:30 iets gezien of gehoord van het schietincident? Heeft u beelden van een cameradeurbel, bewakingscamera of dashcam? Of heeft u andere informatie die ons kan helpen bij het onderzoek? Bel ons dat op 0900-8844 of deel je informatie anoniem via 0800-7000.

