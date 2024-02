@WIS_Lisa, via X, bron & Foto

@WIS_Lisa, via X, bron & Foto

Hoogezand – Op de A7 bij Hoogezand stond woensdagochtend in de richting van Groningen een vrachtwagen met pech. De berger kwam ter plaatse om af te slepen. Om veilig te kunnen werken was de linkerrijstrook open, de rechterrijstrook was afgesloten.

Inmiddels is de weg weer vrij meldt de weginspecteur.

