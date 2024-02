Winschoten – De brandweer van Winschoten is woensdagmorgen uitgerukt naar supermarkt ALDI aan de Van Heemskerkstraat.

Daar zou volgens de melding het dak branden, er was rook gezien. De winkel werd ontruimd. De brandweer was er snel bij. Ze deden een inspectie. Het had te maken met de CV installatie verteld Matthijs Noordhof van de brandweer, er was geen brand. De winkel zorgt voor een monteur en reparatie.

Foto's