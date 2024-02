Groningen – Zaterdagmiddag was er op het Hoornsepad in Groningen een scooter in afgebrand.

De politie was snel ter plaatse en hebben de brand geblust, de brandweer kwam even later ter plaatse en hebben een na controle gedaan.

De scooter is volledig verwoest door de brand. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van de brand is.

Foto's