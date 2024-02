Drugspand gesloten in Lewenborg

Groningen – Een woning sluiten mag en kan niet zomaar. In deze woning(Lewenborg) is een tijdje geleden een grote hoeveelheid drugs aangetroffen. Hierbij zijn meerdere verdachten aangehouden.

De eigenaar / huurder van een woning is ALTIJD verantwoordelijk voor wat er in zijn woning gebeurt.

In samenwerking met woningbouwvereniging Nijestee en de Gemeente Groningen is de woning op last van de burgemeester voor een bepaalde tijd gesloten. De verhuurder moet op zoek naar een andere woning.

Bedenk goed wat de gevolgen zijn als je je ( on ) bewust strafbaar maakt aan een strafbaar feit.

Foto's