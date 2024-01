Haren – Op de Rijksstraatweg in Haren is dinsdag rond de klok van 11:00 een ongeluk gebeurd op het fietspad. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend.

Er kwamen twee ambulances ter plaatsen en in beiden werden personen behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Vermoedelijk kwamen de fietsers samen ten val.

