Drie mannen voor rechter voor betrokkenheid drugslabs Nieuw-Beerta, Hellum en Bovensmilde

Hellum – Dinsdag zijn drie verdachten verschenen voor de rechtbank in Groningen in een eerste openbare zitting in een strafzaak tegen hen. Zij worden, samen met een vierde persoon, verdacht van het in 2022 en 2023 in Noord-Nederland deelnemen aan een criminele organisatie die betrokken was bij het opzetten van meerdere drugslabs, de handel in grote hoeveelheden hard- en softdrugs en het verhandelen van professioneel vuurwerk. Ook worden de mannen verdacht van witwassen.

De rechtbank heeft besloten dat een 31-jarige man uit Surhuisterveen, een 52-jarige jarige man uit Groningen en een 26-jarige man uit de gemeente Eemsdelta negentig dagen langer in voorlopige hechtenis moeten blijven. Al eerder besloot de rechtbank dat de vierde persoon, een 66-jarige man uit de gemeente Eemsdelta, zijn proces in vrijheid mag afwachten.

Nieuw-Beerta

De twee mannen uit de gemeente Eemsdelta wordt betrokkenheid verweten bij een door de politie opgerolde cocaïnewasserij in de nacht van zaterdag 19 op zondag 20 november 2022 in Nieuw-Beerta. Op basis van informatie uit dit onderzoek zijn meerdere personen in beeld gekomen die betrokkenheid zouden hebben bij het plegen van meer strafbare feiten.

Hellum

Een aantal van deze personen kwam door verder politiewerk, waaronder observaties, in beeld bij een onderzoek naar een drugslab in Hellum. Tijdens dit onderzoek is de bewoner – niet één van de vier eerder genoemde verdachten – aangehouden en verhoord. De politie heeft het drugslab op 24 mei 2023 ontmanteld. De geproduceerde amfetamine is in beslag genomen en vernietigd.

Het onderzoek werd daarna door de politie voortgezet. Dit omdat het vermoeden bestond dat de vier verdachten zich actief bezighielden met meer andere criminele activiteiten. Zo werd er eerder in 2023 een partij hennep onderschept die vanuit het buitenland werd geïmporteerd naar Groningen. Enkele verdachten lijken ook daarvoor verantwoordelijk te zijn.

Zwaar professioneel vuurwerk

Tijdens het onderzoek kreeg de politie ook het vermoeden dat de verdachten zich bezighielden met het handelen en importeren van zwaar professioneel vuurwerk. Dat leidde onder meer op 10 oktober 2023 tot de vondst van een partij van zo’n 1700 kg professioneel vuurwerk, waaronder cobra’s en zogenoemde cakeboxen.

Voor het handelen in illegaal vuurwerk is de 26-jarige verdachte al een keer eerder veroordeeld. In 2022 legde de rechtbank hem een celstraf van 435 dagen op, waarvan 150 dagen voorwaardelijk. Voor het voorwaardelijke deel geldt een proeftijd van drie jaar. Tegen die straf is hij in hoger beroep gegaan.

Daarnaast verdenkt het OM deze verdachte van de handel in softdrugs. Dat zou hij samen hebben gedaan met onder meer de 31-jarige verdachte uit Surhuisterveen.

Bovensmilde

Ook werd op 10 oktober 2023 een drugslab in aanbouw in Bovensmilde ontdekt. Naast een grote hoeveelheid drugsgerelateerde goederen, zoals de grondstoffen, werd ontdekt dat de locatie ook was verbouwd om het slapen en verblijven mogelijk te maken van de koks die de drugs moesten gaan produceren. Op dezelfde dag heeft de politie ook invallen gedaan in diverse woningen, bedrijfspanden en garageboxen in onder meer de Stad-Groningen, Veendam en Surhuisterveen.

Op meerdere locaties werden (chemicaliën voor de productie van) drugs gevonden. Dat gaat om enkele duizenden liters grondstoffen. Ook werd contant geld, wapens (zoals pepperspray, ploertendoders, luchtdruk- en co2-pistolen), vuurwerk, lachgas en softdrugs gevonden. Op deze dag zijn de vier verdachten aangehouden.

Contant geld

De vier mannen worden naast de handel in hard- en softdrugs en vuurwerk ook verdacht van witwassen van de opbrengsten van de verschillende strafbare feiten. Zo werd tijdens de doorzoekingen op een locatie ook een grote hoeveelheid contanten aangetroffen, samen met enkele honderden grammen cocaïne en sealbags met softdrugs.

Langdurig observeren

In deze zaak is duidelijk geworden dat, door het langdurig observeren van de verdachten door de politie, er in de ogen van het OM een sterke verdenking ligt tegen de mannen voor hun leidende rol in een criminele organisatie die op grootschalige wijze handelt in drugs en illegaal vuurwerk.

De volgende zittingsdatum in deze strafzaak is nog niet bekend.

