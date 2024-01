Spectaculaire brandweeroefening in Winschoten

Winschoten – Vrijdagavond is er een spectaculaire brandweeroefening bezig bij de voormalige Readshop, gelegen in de Langestraat (nabij de HEMA). Het hoofddoel van deze oefening is om geïnteresseerden een kijkje achter de schermen te geven tijdens een brandweerinzet. Dat meldt de Brandweer Winschoten op Facebook.

Tijdens de oefening zal de brandweer uitleg geven over de verschillende taken die de brandweer uitvoerd bij een brand. Dit is een unieke kans voor nieuwsgierige toeschouwers om meer te weten te komen over het werk en de verantwoordelijkheden van de brandweer.

Naast het educatieve aspect van de oefening, hoopt de brandweer ook nieuwe vrijwilligers aan te trekken. Op dit moment is de brandweer namelijk op zoek naar gemotiveerde mensen die zich willen inzetten voor deze belangrijke taak. Dus als je altijd al gedroomd hebt van een actieve rol binnen de brandweer, is dit jouw kans om te ontdekken of het iets voor jou is! De oefening vond plaats van 18.30 tot ongeveer 20.00 uur.

Foto's