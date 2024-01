Grote stroomstoring in De Wijert, ruim honderd postcodes getroffen en het Julianaplein (update)

Groningen – In De Wijert is vrijdagnacht kort voor 00.30 uur een grote stroomstoring ontstaan.

In totaal zijn ruim honderd postcodes getroffen, vrijwel allemaal in het postcodegebied 9721. Hoeveel huishoudens precies zijn getroffen is nog niet bekend. Enexis weet alleen te melden dat het om minder dan tienduizend huishoudens.

De oorzaak van de storing blijkt een kapotte kabel te zijn. Enexis geeft 02.30 uur voorlopig aan als de verwachte tijd waarop de storing is opgelost. Ook het Julianaplein(verkeerslichten) was uit.

Update: De storing is voorbij.

