Hoogezand – Aan de Steenbok in Hoogezand zijn twee auto’s met elkaar in botsing gekomen. Vermoedelijk wilde een auto achteruit een parkeervak uitrijden en zag de bestuurder daarbij een aankomende auto over het hoofd.

De inzittenden van de geparkeerde auto zijn in een ambulance gecontroleerd. Het is niet bekend of zij mee moesten naar het ziekenhuis voor verder onderzoek. Dat meldt RTVNoord.nl

