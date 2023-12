Finsterwolde – De brandweer was zaterdagochtend druk met het leegpompen van de kelder van sportcentrum De Hardenberg in Finsterwolde. De dompelpomp was stuk gegaan die het grondwater normaal moet wegpompen.

60 tot 70 centimeter staat er minimaal in de kelder. De brandweer pompt zoveel mogelijk weg met een dompelpomp.

Foto's