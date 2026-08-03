Getuigen en camerabeelden gezocht van een explosie in Delfzijl

Delfzijl – Was jij getuige of heb je camerabeelden van een explosie bij een kapperszaak aan de Waterstraat in Delfzijl? Meld het bij de politie via 0800-6070 of het tipformulier.

De politie doet onderzoek naar een explosie bij een kapperszaak aan de Watertraat in Delfzijl. Rond 22:35 uur wordt er voor de deur een fles met mogelijk brandbare vloeistof en zwaar vuurwerk voor het pand gelegd. Er volgt een explosie, gelukkig raakt niemand gewond. De fles en het vuurwerk zijn in beslag genomen voor nader onderzoek. We bekijken in dit onderzoek wie hiervoor verantwoordelijk zijn en wat de aanleiding is geweest voor de explosie.

Onderzoek gestart

Direct na de melding zijn we ter plaatse gegaan en hebben we sporenonderzoek verricht rondom het pand verricht. We hebben via Burgernet een signalement van mogelijke verdachten verspreid. Twee personen met dit signalement zouden gezien zijn in de directe omgeving van het pand. We hebben op basis van dit signalement diverse personen die in de omgeving aanwezig waren gecontroleerd. Het onderzoek loopt volop, maar er is nog niemand aangehouden. Vandaag doen we buurtonderzoek. Ook bekijken we eventuele camerabeelden uit de directe omgeving van de explosie.

Informatie en beelden gezocht

Was je getuige van de explosie aan de Waterstraat? Woon je in de buurt of was je in de omgeving toen de explosie plaatsvond. Heb je camerabeelden van bijvoorbeeld een deurbelcamera of een dashcam waarop de explosie te zien is? Of heb je beelden van vlak voor/na de explosie, waarop verdachte personen te zien zijn? Meld het dan via 0800-6070 of via het tipformulier. Tip je liever anoniem? Dit kan via meldmisdaadanoniem.nl of via 0800-7000.

Zaaknummer: 2026211669

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