Motorrijder naar ziekenhuis na eenzijdig ongeval op Eikenlaan

Groningen – Op de Eikenlaan in Groningen heeft zondag een eenzijdig verkeersongeval plaatsgevonden waarbij een motorrijder ten val is gekomen.

De hulpdiensten, waaronder een ambulance, kwamen met spoed ter plaatse om eerste hulp te verlenen. De motorrijder is ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel.

De motorrijder zou ten val zijn gekomen nadat hij over een verkeersdrempel reed. Over de precieze toedracht van het ongeval is nog niets bekend.

Na behandeling op de ongevalslocatie is het slachtoffer voor verdere controle overgebracht naar het ziekenhuis.

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