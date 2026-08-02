Duitsland gaat toch weer door met grenscontroles

Bad Nieuweschans – Duitsland gaat de eerder ingevoerde grenscontroles tot na september verlengen. Dat maakte minister van Binnenlandse Zaken Alexander Dobrindt bekend.
Hij deed dat in reactie op de situatie in Ceuta, een Spaanse exclave bij Marokko die tienduizenden migranten via zee wisten te bereiken.
De Duitse grenzen, waaronder de overgang bij Bad Nieuweschans, zouden in september weer volledig opengaan, nadat in 2024 grenscontroles werden ingevoerd. Lees meer op RTVNoord.nl
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