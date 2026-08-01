Politie-inzet bij gekraakt pand aan Regattaweg in Groningen

Groningen – De Regattaweg in Groningen is zaterdagavond deels afgesloten vanwege een politie-inzet bij een pand dat eerder werd gekraakt.

Meerdere agenten, waaronder politiemedewerkers met kogelwerende vesten, zijn ter plaatse. Het afgesloten gebied bevindt zich ter hoogte van het gekraakte pand. Wat zich daar precies afspeelt, is nog niet bekendgemaakt.

Volgens eerste informatie van omstanders zouden twee jongens hebben gemeld dat zij vermoedelijk een vuurwapen hebben gezien bij één van de aanwezigen in het gekraakte pand. De politie heeft deze informatie niet bevestigd. Uit voorzorg is de omgeving afgezet en wordt de situatie onderzocht.

Over eventuele aanhoudingen of gewonden is op dit moment niets bekend. De politie doet onderzoek naar de melding.

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