Fiets in brand bij station in Scheemda

Scheemda – De brandweer is zaterdagavond met spoed uitgerukt naar het station aan de Stationsstraat in Scheemda vanwege een brand in een fiets.

De fiets stond in de fietsenstalling bij het station toen de brand ontstond.

Een omstander wist het vuur met brandblussers onder controle te krijgen, nog voordat de tankautospuit arriveerde.

De brandweer heeft de situatie vervolgens gecontroleerd. De fiets liep door de brand flinke schade op.

Vermoedelijk de fietstas van de fiets in brand gestoken. Het ging om een gewone fiets. De politie doet onderzoek naar de toedracht van de brand.

De brandweer heeft met een warmtebeeldcamera alle fietsen met een fietstas gecontroleerd.

Foto's