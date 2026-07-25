Forse kop/ staartbotsing met drie auto’s op N370

Groningen – Op de N370 in Groningen heeft zaterdagmiddag een forse kop-staartbotsing plaatsgevonden waarbij drie personenauto’s betrokken waren.

Hulpdiensten kwamen ter plaatse om de betrokkenen te controleren en de situatie veilig af te handelen. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt.

Als gevolg van het ongeval is één rijstrook afgesloten, waardoor het verkeer enige hinder ondervindt. Een bergingsbedrijf is opgeroepen om de beschadigde voertuigen af te voeren.

Hoe het ongeval heeft kunnen ontstaan, is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek naar de toedracht.

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