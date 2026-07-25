Scooterrijder gewond bij aanrijding in Paterswolde

Paterswolde – Op de kruising van de Hobbemaweg met de Jan Steenweg in Paterswolde heeft zaterdagmiddag een verkeersongeval plaatsgevonden tussen een auto en een scooter.

Het ongeval gebeurde rond 13.55 uur. Hulpdiensten kwamen ter plaatse om medische hulp te verlenen. De scooterrijder kwam hard ten val en is ter plaatse behandeld in een ambulance. Vervoer naar het ziekenhuis bleek uiteindelijk niet nodig.

Beide voertuigen liepen aanzienlijke schade op als gevolg van de aanrijding. De politie heeft de locatie afgezet en doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

Hoe de aanrijding heeft kunnen ontstaan, is nog niet bekend.

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