Twee personen aangehouden op Martinikerkhof

Groningen – Handhavers van de gemeente hebben dinsdagavond op het Martinikerkhof twee personen aangehouden. Beiden overtraden een eerder opgelegde gebiedsontzegging van veertien dagen.

Volgens de handhavers op Instagram werd dinsdag extra toezicht gehouden op het Martinikerkhof vanwege aanhoudende overlast. “Vandaag zijn we veel aanwezig op het Martinikerkhof in verband met de overlast”, schrijven zij op sociale media.

De eerste aanhouding vond plaats nadat een persoon, die eerder een gebiedsontzegging van veertien dagen had gekregen vanwege overlast, toch opnieuw op het Martinikerkhof werd aangetroffen. Ongeveer een uur later werd op dezelfde locatie een tweede persoon aangehouden die eveneens een geldende gebiedsontzegging negeerde.

Beide verdachten zijn overgebracht naar het politiebureau.

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