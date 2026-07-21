Brand onder zonnepanelen bij woning in Leek

Leek – Dinsdagochtend is er brand uitgebroken in een woning aan de Sleutelbloem in Leek.

De brandweer heeft opgeschaald naar “middelbrand”. Meerdere brandweerkorpsen uit Leek en Roden werden gealarmeerd en kwamen ter plaatse.

De brand woedde binnen in een twee onder één kap woning. Vanuit een hoogwerker wordt via de buitenzijde het dak gekoeld.

Zover bekend zijn er geen gewonden. Volgens de brandweer woedde de brand onder zonnepanelen, ze moesten dakpannen weghalen. De schade is groot. Zie ook VR Groningen.

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