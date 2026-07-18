Man gewond bij boomongeval in Vriescheloo

Vriescheloo – Rond 10.00 uur zijn de brandweerkorpsen van Vlagtwedde en Oude Pekela opgeroepen voor een ongeval aan de Kortweg in Vriescheloo.

Bij het incident raakte één persoon gewond tijdens zaagwerkzaamheden. Volgens de eerste informatie wilde de man een boom omzagen, maar viel deze onverwacht de verkeerde kant op, waardoor hij gewond raakte.

De hulpdiensten, waaronder de brandweer en ambulance, waren snel ter plaatse. Door het snelle en vakkundige optreden van de hulpverleners kon het slachtoffer worden gestabiliseerd. De man is vervolgens per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere behandeling.

De omgevallen boom ligt deels op de weg. De brandweer zal deze verwijderen, waarna de weg weer volledig vrijgemaakt kan worden en de hulpdiensten hun inzet kunnen beëindigen.

Over de aard en ernst van het letsel is niets bekend.

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