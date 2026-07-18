Man zwaargewond na val met scooter tijdens achtervolging in Groningen

Groningen – Een man is in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaargewond geraakt nadat hij met zijn scooter ten val kwam in de Jacobijnerstraat in Groningen. Het ongeval gebeurde rond 04.50 uur tijdens een achtervolging door de politie.

Agenten wilden de man controleren omdat hij mogelijk werd verdacht van een strafbaar feit. Tijdens de achtervolging verloor de scooterrijder de controle over zijn voertuig en kwam ten val.

Hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse, waarna het slachtoffer met zwaar letsel naar een ziekenhuis is overgebracht.

Omdat het ongeval plaatsvond tijdens een politieachtervolging, is de Rijksrecherche ingeschakeld. Die onderzoekt de toedracht van het incident en de rol van de politie tijdens de achtervolging.

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