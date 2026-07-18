Mannen die verdacht worden van verkrachting voorlopig op vrije voeten

Twee mannen van 22 en 24 jaar die verdacht worden van het verkrachten van een vrouw bij het Suikerunieterrein hoeven niet langer in de cel te blijven. Ze zijn op vrije voeten gesteld tot de inhoudelijke behandeling van de zaak, op 22 september. Dat meldt RTV Noord.

De vrouw had op de avond van 19 april een feest van studentenvereniging Albertus Magnus bezocht en stapte na afloop in een taxi. De twee inzittenden, die af en toe werkten als taxichauffeur, zouden haar bij de keel hebben gegrepen en haar hebben verkracht. De vrouw deed meteen daarna aangifte bij de politie. Haar moeder en enkele huisgenoten bevestigen dat de vrouw compleet ontredderd was. Er ontbreekt echter een dna-match. Noch op de kleding van de vrouw, noch in de auto is dna van de verdachten aangetroffen.

De verdachten ontkennen alles. Volgens de advocaat van één van hen was er slechts sprake van een gezellig ritje. De mannen hebben volgens de advocaat sindsdien veel ellende ondervonden op gebied van werk en examens. Omdat de verklaringen lijnrecht tegenover elkaar staan heeft de rechtbank besloten dat de mannen voorlopig vrijkomen. De zaak wordt over twee maanden inhoudelijk behandeld.

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