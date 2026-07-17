Bloemen neergelegd op plek van dodelijk ongeluk Den Ham

DEN HAM – Op de plek van het dodelijke verkeersongeval van donderdagavond nabij het Groningse Den Ham zijn vrijdagmiddag bloemen neergelegd.

De boom waar de auto tegenaan botste en vervolgens in brand vloog, is inmiddels verwijderd. Op het achtergebleven deel van de boom zijn meerdere bloemen neergelegd.

De gevolgen van de zware aanrijding zijn nog duidelijk zichtbaar. Rond de plek is het asfalt zwartgeblakerd door de brand die na de botsing ontstond.

Ook is goed zichtbaar dat er velen bomen in de bocht van de weg in het verleden beschadigd zijn geraakt door eerdere verkeersongelukken.

Voor de twee inzittenden mocht medische hulpverlening helaas niet meer baten. Zij overleden ter plaatse aan hun verwondingen. Dit gaat om een 25-jarige man en een 30-jarige man, beide uit Groningen.

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