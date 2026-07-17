Celstraf van vier jaar voor explosies bij woningen in Veendam en Baarn

Veendam – Een 36-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar, waarvan één jaar voorwaardelijk, voor het veroorzaken van drie explosies bij woningen in Veendam en Baarn. Tijdens de proeftijd moet hij zich laten behandelen en begeleiden.

De man liet in september en oktober 2025 twee explosieven afgaan bij woningen in Veendam. Bij een derde explosie, in februari van dit jaar in Baarn, bevestigde hij zwaar vuurwerk aan het raam van een woonkamer, waarna het tot ontploffing werd gebracht. Meer(+bron) op RTV Noord.nl.

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