Drie nepagenten aangehouden in Leek

Leek – De politie heeft zaterdagavond drie verdachten aangehouden op verdenking van oplichting door zich voor te doen als nepagenten. Het gaat om twee minderjarige jongens en een 20-jarige man uit Groningen.

De verdachten zouden die middag een 74-jarige vrouw hebben opgelicht. Zij belden het slachtoffer met het verhaal dat haar adres voorkwam in een groot politieonderzoek. Vervolgens werden sieraden, contant geld en een pinpas opgehaald door nepagenten.

Twee verdachten zitten nog vast. De derde is vrijgelaten, maar blijft verdachte. De politie waarschuwt dat agenten nooit waardevolle spullen of geld komen ophalen om deze zogenaamd veilig te stellen.

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