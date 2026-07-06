Willen deze twee mannen zichzelf melden, volgende week plaatsen we je herkenbaar! (Video)

Groningen – Deze mannen worden verdacht van brandstichting bij een terras van een fastfoodrestaurant aan de Westerhaven in Groningen op vrijdag 5 juni rond 00:45 uur.

Ze krijgen een week de tijd om zich te melden voordat we herkenbare beelden verspreiden. Wees verstandig en meld jezelf!

Ben jij één van deze twee mannen of weet jij wie dit zijn? Zij worden verdacht van brandstichting bij een terras van een fastfoodrestaurant aan de Westerhaven in Groningen op vrijdag 5 juni rond 00:45 uur. Meld het!

Op beelden van de fastfoodketen is te zien dat rond dit tijdstip twee jonge mannen op verschillende plekken het zeil waaronder het terras is opgeborgen aan willen steken met een aansteker. Op een gegeven moment lukt ze dit ook. Brandstichting betreft een ernstig delict en de gevolgen zijn vaak niet te overzien. Daarom doen we nadrukkelijk onderzoek en willen we graag de identiteit weten van deze twee verdachten.

Wees verstandig en meld jezelf!

Ze(de politie) kiezen er op dit moment voor om de beelden van de verdachten eerst geblurd te delen. De verdachten krijgen een week de tijd om zichzelf te melden. Gebeurt dit niet, dan publiceren we herkenbare beelden van de verdachten. Herken je jezelf op de beelden? Wees verstandig en meld jezelf, voordat we herkenbare beelden gaan verspreiden.

Ben je dit zelf of weet je wie de verdachte(n) is/zijn? Meld dit dan! Dit kan via de Opsporingstiplijn (0800-6070) of via onderstaand tipformulier. Anoniem informatie doorgeven kan via 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl

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