Autobrand Winschoterweg Groningen + ongeval Hereweg

Groningen- Aan de Winschoterweg heeft maandagmiddag een oude auto vlam gevat. Niemand raakte gewond. De brandweer heeft de brand geblust.

Het betreft een auto uit 1984. De auto raakte totall los. De toedracht is niet bekend.

Ongeval

Groningen- Op de kruising Hereweg/Zuiderpark heeft maandag een aanrijding plaatsgevonden tussen een lijnbus en een auto. Hulpdiensten zijn ter plaatse. Het kruispunt is grotendeels gestremd. Of er gewonden zijn gevallen is niet bekend.

Foto: Vincent

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