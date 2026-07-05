Persoon mogelijk te water bij Parkbrug in Groningen, hulpdiensten zoeken omgeving

Groningen – Hulpdiensten zijn in de nacht van zaterdag op zondag uitgerukt na een melding van een persoon die mogelijk in het water zou hebben gelegen ter hoogte van de Parkbrug in Groningen.

Meerdere hulpdiensten kwamen snel ter plaatse om een zoekactie op te starten. Bij aankomst troffen de hulpverleners echter niemand meer aan in of rond het water. De politie heeft vervolgens de directe omgeving doorzocht.

Tijdens het incident zat een man enige tijd in een politiebusje, waar hij zichtbaar stevig werd toegesproken door een agent. Vermoedelijk was de man recreatief aan het zwemmen in het kanaal. De man hoefde uiteindelijk niet mee naar het politiebureau.

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