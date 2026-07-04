Auto belandt in kanaal na aanrijding in Musselkanaal, één persoon naar ziekenhuis

Musselkanaal – Op de Sluisstraat in Musselkanaal is zaterdagmiddag een auto te water geraakt na een verkeersongeval. Daarbij is één persoon gewond geraakt.

Het ongeval ontstond toen een personenauto in botsing kwam met een tegemoetkomende auto.

Door de klap draaide één van de voertuigen om zijn as en belandde vervolgens in het kanaal. Een bestuurder van een passerend busje zag het ongeval gebeuren en wist het slachtoffer uit de auto te halen.

De inzittende van de te water geraakte auto is met onbekend letsel overgebracht naar een ziekenhuis. De inzittenden van de andere auto raakten lichtgewond, maar hoefden na controle door ambulancepersoneel niet mee naar het ziekenhuis.

De andere personenauto liep aan de linkerzijde aanzienlijke schade op. Tijdens de afhandeling van het ongeval werd het verkeer omgeleid.

De politie onderzoekt hoe de aanrijding heeft kunnen ontstaan.

Foto's