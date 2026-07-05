Schuur volledig uitgebrand bij woning in Groningen

Groningen – Een schuur achter een woning aan de Magnusstraat is in de nacht van zaterdag op zondag volledig uitgebrand. Bij de brand kwam veel rook vrij, die in de omgeving goed zichtbaar was.

De hulpdiensten waren snel ter plaatse en wisten te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. De schuur kon echter niet meer worden gered en brandde volledig uit.

Bij de brand raakte niemand gewond. Wel is de schade aan de schuur aanzienlijk. Over de oorzaak van de brand is op dit moment nog niets bekend. De brand wordt mogelijk onderzocht.

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