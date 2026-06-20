Bos rond Ennemaborg gesloten na zware stormschade

Midwolda – De storm heeft flinke schade aangericht in het bosgebied rond de Ennemaborg in Midwolda. Tientallen bomen zijn omgewaaid of geknakt, waardoor delen van het gebied onbegaanbaar zijn geworden.

Vooral het wandelpad rondom het landgoed heeft zwaar te lijden gehad onder het noodweer. Het pad ligt op meerdere plekken volledig vol met omgevallen en gekantelde bomen en is daardoor niet veilig toegankelijk voor bezoekers. Het bosgebied is voorlopig afgesloten.

De ravage trekt veel bekijks. Buurtbewoners en andere geïnteresseerden komen een kijkje nemen naar de gevolgen van de storm. Op verschillende locaties zijn bomen ontworteld en over paden en toegangswegen terechtgekomen.

Zelfs verkeersborden en aanwijzingen bleken niet opgewassen tegen de kracht van de wind. Een bord met de tekst “Uitrit vrijlaten” werd door een omgevallen boom volledig genegeerd, een beeld dat de impact van de storm treffend illustreert.

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