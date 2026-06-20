Noodweer zorgt voor inslagen en uitslaande brand

Leek – Aan het Vingerhoedskruid in Leek woedde vrijdag op zaterdag een grote brand.

Door blikseminslag staat een nok van een woning in brand. De brandweer van roden is ter plaatse en doet een blussing. Het huis naast het brand adres zou ook ingeslagen zijn.

Ook is een ambulance ter plaatse. Voor zover bekend zijn er geen gewonden.

Inmiddels is de brand grotendeels onder controle. De brandweer is in de woning om een nacontrole uit te voeren. Een waterwagen is ter plaatse om voldoende water te geven indien nodig. Veel mensen zijn op de brand af gekomen. Ook buurtbewoners zijn ontruimt.

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