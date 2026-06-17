Vier jaar cel voor verdachte uit Westerkwartier wegens grootschalige bankhelpdeskfraude

Westerkwartier – De rechtbank heeft op dinsdag 16 juni een 24-jarige verdachte uit de gemeente Westerkwartier veroordeeld voor zijn betrokkenheid bij grootschalige bankhelpdeskfraude. Dat laat politie Westerkwartier weten op haar Instagrampagina. De man krijgt een gevangenisstraf van vier jaar en moet ruim €80.000 terugbetalen aan de slachtoffers.

Tussen januari 2024 en mei 2025 werden minimaal 43 slachtoffers, voornamelijk ouderen in Noord-Nederland, slachtoffer van de fraude. De slachtoffers werden telefonisch benaderd door personen die zich voordeden als medewerkers van een bank of verzekeringsmaatschappij. Onder valse voorwendselen werden zij ertoe gebracht hun geld, bankpassen, sieraden en andere waardevolle bezittingen af te staan. De totale schade loopt op tot meer dan €80.000.

Volgens de rechtbank gaat het om een ernstige vorm van criminaliteit. Bankhelpdeskfraude veroorzaakt niet alleen financiële schade, maar leidt ook tot gevoelens van angst, onmacht en onzekerheid bij slachtoffers. De rechtbank benadrukt dat de slachtoffers vaak kwetsbare ouderen waren en dat de fraude veelal bij hen thuis plaatsvond.

De verdachte had volgens de rechtbank een belangrijke rol binnen de fraudepraktijken. Daarbij zou hij vooral hebben gehandeld uit financieel gewin, zonder rekening te houden met de gevolgen voor de slachtoffers.

De politie en financiële instellingen waarschuwen opnieuw voor deze vorm van oplichting. Banken, verzekeraars en politie vragen nooit om een bankpas, pincode of waardevolle spullen thuis op te halen. Wie een telefoontje of bezoek niet vertrouwt, wordt geadviseerd het gesprek direct te beëindigen en zelf contact op te nemen met de betreffende organisatie via een officieel telefoonnummer.

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