Politie treft verdovende middelen en goederen aan tijdens verkeerscontrole

Provincie – In de nacht van dinsdag op woensdag controleerde de politie rond 03.00 uur een voertuig dat niet afkomstig was uit de regio. Wat begon als een reguliere verkeerscontrole, bleek al snel meer bijzonderheden op te leveren.

Omdat enkele zaken de aandacht trokken, besloten de agenten het onderzoek verder uit te breiden. Dit leidde uiteindelijk tot de vondst van:

Een flinke hoeveelheid vermoedelijke verdovende middelen

Contant geld

Een telefoon

Diverse goederen die van belang zijn voor het onderzoek

De bestuurder bleek duidelijk meer bij zich te hebben dan alleen spullen voor een logeerpartij. Alle aangetroffen goederen zijn in beslag genomen. De politie zet het onderzoek voort.

Deze zaak laat zien dat een succesvolle opsporing soms begint met een reguliere verkeerscontrole en de oplettendheid van de politie.

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