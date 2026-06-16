Bestuurder uren bekneld na ongeluk op N33 bij Veendam

Veendam – Op de N33 bij Veendam is in de nacht van is maandag op dinsdag een auto in de slip terecht gekomen, van de weggeraakt en tegen een boom gebotst. De bestuurder raakte daarbij ernstig gewond. De bestuurder zat bijna 2 uur bekneld.

Het ongeluk gebeurde rond 1.30 uur. Meerdere hulpdiensten waaronder ambulance, brandweer en een traumahelikopter kwamen ter plaatste.

De bestuurder van de auto raakte dusdanig bekneld dat de brandweer bijna 2 uur bezig is geweest om hem te bevrijden. Daarbij werd de hulp van een berger ingeschakeld met een kraan. Rond 3.15 uur kon het slachtoffer worden bevrijdt.

Medische personeel heeft de bestuurder gestabiliseerd en rond 3.40 uur met spoed overgebracht naar een ziekenhuis.

De N33 was ten tijde van het ongeval in de richting van Zuidbroek afgesloten. De politie doet onderzoek.

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