Politie zoekt getuigen na schoten vanuit rijdende auto op Boumaboulevard Groningen

Groningen – De politie is op zoek naar mensen die meer informatie hebben over een incident waarbij uit een rijdende auto werd geschoten op de Boumaboulevard in Groningen. Dit gebeurde op zondag 14 juni rond 22.45 uur. De politie krijgt zondagavond 14 juni rond 22.50 uur melding dat er zou zijn geschoten vanuit een zwarte auto die op dat moment over de Boumaboulevard reed.

Onderzoek:

Meerdere eenheden van de politie gaan ter plaatse. De auto waaruit zou zijn geschoten en de verdachte(n) zijn op dat moment niet meer aanwezig op de locatie. Agenten starten een onderzoek op de Boumaboulevard. Daaruit blijken er aanwijzingen te zijn dat er daadwerkelijk is geschoten. Hierbij is niemand gewond geraakt. We hebben gesproken met getuigen en bekijken of er camerabeelden beschikbaar zijn waar het incident op is vastgelegd.

Weet u meer over de auto of inzittende(n)?:

We komen graag in contact met mensen die iets gezien hebben of meer informatie hebben. Het zou gaan om een zwarte auto, een hoger model die rond 22.45 uur over de Boumaboulevard reed. Hoewel er weinig informatie bekend is hoopt de politie dat mensen meer weten over deze auto, misschien dat mensen aanslaan op de locatie in combinatie met het genoemde tijdstip. Wellicht heeft u de auto mogelijk nog zien rijden en meer informatie voor ons.

Mogelijk hebben de bestuurder of bijrijder(s) voor of na het incident op een andere locatie uit de auto geschoten. Ook dan horen we het graag.

Wellicht weet u wie hier mogelijk iets mee te maken heeft of heeft u de verdachte(n) hierover horen praten. Ook dan komen we graag met u in contact. Bel daarvoor met 0900-8844 of laat een tip achter via onderstaand tipformulier. Anoniem informatie delen kan altijd, via het telefoonnummer 0800-7000 of via de website meldmisdaadanoniem.nl.

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